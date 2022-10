MARTEDI’ A BRINDISI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DA GRANDE…VORREI FARE IL GENITORE”

Da grande…vorrei fare il genitore Icaro Editore Lecce 2022

Il libro è una raccolta preziosa di materiali prodotti durante l’esperienza Scuola genitori, realizzata in diversi Istituti scolastici della provincia di Brindisi dalle pedagogiste cliniche Elvira D’Alòe Antonella Mastro, professioniste formate per realizzare principi e teorie proprie della Scienza pedagogica.

La narrazione delle situazioni sperimentate permette di riflettere, di condividere la necessità di proseguire sul solco tracciato e di tenere sempre acceso un faro sulla evoluzione sociologica e culturale della famiglia nelle sue specificità.

Propone, infatti, anche una disamina di studiosi, non solo pedagogisti, che offrono vari contributi per guardare il complesso quadro della famiglia: trasformazioni e ampliamenti delle tipologie che si sono andate costituendo nei decenni più recenti.

Evidenzia quanto crescere con i figli dia valore alla reciprocità nella relazione genitoriale con lo sguardo sempre rivolto al mondo delle emozioni e dei sentimenti. Attraverso una scrittura, accattivante e immediata, che è in grado di evocare situazioni concrete in cui rispecchiarsi da genitori e da figli

Le autrici, proprio sulla base delle esperienze realizzate, degli ascolti in diretta evidenziano i disagi emotivi più o meno intensamente vissuti e percepiti da ciascuno. Un saggio il loro, destinato non solo ai genitori e ai figli ma anche a tutti coloro che, in contatto con bambini e adolescenti, sentono di voler condividere una relazione emotivo-affettiva di una certa efficacia.

martedì 25 ottobre p.v. ore 17.00 nell’Auditorium del Liceo delle Scienze umane e Liceo Linguistico Ettore Palumbo Via Achille Grandi 17 Brindisi, dopo i saluti istituzionali, dialogano con le Autrici Chiara Criscuolo, giornalista e Ida De giorgio scrittrice. Legge alcuni brani Marina Samarelli, attrice.