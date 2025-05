Martedì a Brindisi tutta la verità sul rapimento del piccolo Adelio Giovanni Bocci

Adelio Giovanni Bocci, attualmente ha undici anni. Aveva pressappoco 2 anni, e viveva sereno nella

casa di famiglia a Brindisi quando è stato rapito e condotto in Kazakistan. La famiglia ha fatto di tutto

perché tornasse a casa, circondato dall’amore dei suoi parenti, ma ad oggi ogni tentativo ed ogni

appello è caduto nel vuoto. Il motivo di nove anni di attesa e silenzio verrà reso noto all’opinione

pubblica nella conferenza stampa che si terrà, con ampia documentazione:

Martedì 13 maggio, ore 10,00, in Brindisi, nella Sala Conferenze “Gino Strada” del Palazzo

GRANAFEI-NERVEGA – Via Duomo, 20:

Saranno presenti:

I familiari di Adelio

Annalisa Loconsole -presidente di Penelope Puglia

Avv.ti:

Pierluigi Vicidomini

Pierluigi Morena