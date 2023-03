MARTEDI’ A BRINDISI UN OMAGGIO ALL’EX SINDACO FRANCO ARINA

Martedì 28 Marzo ore 17 presso Caffetteria Letteraria Nervegna – Via Duomo

La Presidente e Delegata Regionale

dott.ssa Aloisia Lamberti insieme a tutte le Aderenti al Convegno

PRESENTANO

” UN OMAGGIO AL DOTT. FRANCO ARINA”

Un incontro dedicato al ricordo del Dott. Franco Arina, unico Sindaco di Brindisi, eletto per tre mandati.

Dall’unità d’Italia ad oggi nessun primo cittadino di Brindisi ha superato 10 anni di carica di Franco Arina.

La figlia, la Prof.ssa Filomena Arina, racconterà l’uomo, il padre, il personaggio pubblico, che ha dedicato la vita alla famiglia e alla Città.

Per onorarne il ricordo, la stessa ha ideato il primo premio letterario “FRANCO ARINA” dedicato ai giovani brindisini, auspicando che diventi ispirazione di progetti innovativi, che valorizzino la crescita culturale, sociale ed economica di questa città.

(premiofrancoarina2022@gmail.com)