Martedì a Ceglie la seconda edizione di “Passionis Domini”

Opera Sacra per banda, coro e voce recitante

Martedì 31 marzo 2026 alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Lorenzo da Brindisi a Ceglie Messapica, si terrà la seconda edizione del progetto Passionis Domini, con la prima esecuzione assoluta della nuova versione dell’Opera Sacra per banda, coro e voce recitante, promossa dall’Associazione Alphard APS con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica.

Il progetto Passionis Domini, già presentato nella scorsa edizione con il Triduum Sacrum, continua il suo percorso con quattro nuovi brani per banda e coro e l’inserimento di una voce recitante, creando un dialogo più intenso tra musica e parola e confermando la sua valenza artistica e culturale.

La precedente edizione ha riscosso grande successo di pubblico e stampa, ricevendo ampio spazio su testate regionali, tra cui La Gazzetta del Mezzogiorno e Il Quotidiano, oltre a numerose testate online.

Passionis Domini è un’opera originale con musiche di Rocco Palazzo.

I testi cantati sono di Antonio Bruno, con la collaborazione di Rocco Palazzo, mentre i testi recitati sono firmati da Rocco Palazzo.

L’opera si sviluppa come un percorso narrativo e musicale che attraversa il Mistero della Passione fino alla luce della Risurrezione, intrecciando parola, coro e tessitura bandistica in una struttura articolata in sette momenti recitativi e sette momenti musicali.

Protagonisti della serata saranno:

La Banda “Giovani Musicisti” di Ceglie Messapica , diretta dal Maestro Michele Vitale

, diretta dal Maestro Il Coro Note d’Argento dell’Unitre di Ceglie M.ca , diretto dal Maestro Valentina Carriero

, diretto dal Maestro La voce recitante dell’attore Pietro Ciciriello

L’evento si svolgerà alla presenza del parroco Don Leonardo Dadamo e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e spirituali promosse sul territorio.

L’ingresso è libero.