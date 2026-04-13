Martedì al Mediaporto presentazione del saggio del giornalista Massimo Barbano

“L’algoritmo non conosce il dubbio, non sente l’urgenza della domanda di verità,

non rischia in prima persona, non si pone il problema dell’etica”

Martedì 14 aprile 2026 alle ore 17.30, presso il MediaPorto di Brindisi (Viale Commenda 1) si svolgerà la presentazione del saggio del giornalista Massimo Barbano,dal titolo “Acrobati del cambiamento. Una vita da cronista: dal block notes agli algoritmi”, edito da Edizioni Esperidi. Introduce la serata l’editore Claudio Martino, a dialogare con l’autore sarà Maurizio Brunetti. L’evento è organizzato da MediaPorto nella rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’altro sé” del Polo BiblioMuseale di Brindisi in collaborazione con ass. Verità e Libertà.Info 0831 544301 / 389 566 1849

Il libro: Dal “globalismo” al progetto Usaid, dal cambiamento climatico alla guerra in Ucraina, questi e non solo sono i temi che Barbano affronta e disamina, forte di cinquant’anni di mestiere nel mondo del giornalismo, attento a metodi e metodologie, per l’appunto dal block notes agli algoritmi. “Visione, onestà intellettuale e – cosa rara – proprietà di linguaggio, fanno di questo saggio di Massimo Barbano, giornalista di lungo corso, uno scritto, che per dirla con le dinamiche del web, merita il pollice tenuto in alto” (dalla Prefazione di Toti Bellone).

L’autore: Massimo Barbano (Lecce 1957), laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, ha iniziato l’attività giornalistica nel 1977 nell’emittente “Telelecce” dove è stato caporedattore dal 1982 al 1988. Ha collaborato con Teleradio Città Bianca di Ostuni, Antenna Sud, Puglia e Il Corriere del Giorno di Taranto. Nel 1988 è diventato redattore de’ La Gazzetta del Mezzogiorno di Lecce dove si è occupato per lo più di Cronaca politica e giudiziaria. Dal 2004 al 2013 si è occupato dello sport con la mansione di inviato. Dal 2013 al 2017 è stato vice capo della redazione di Lecce. Dal 2018 al 2019 ha insegnato giornalismo nelle ultime classi degli istituti superiori nell’ambito di un progetto promosso dal Miur in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia per gli studenti che optavano per la traccia giornalistica agli esami di maturità. Attualmente prosegue la collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno e con le testate on line Spazio Aperto Salento, Agorà notizie, Salento in linea, NewsImedia e Nonsolomusica magazine.