Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha indetto una conferenza stampa che si terrà martedì 8 aprile 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta di questo Comune per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Brindisi e l’International School of Brindisi (IBS).

Nell’occasione verrà presentata ufficialmente l’iniziativa di insediamento di una scuola indipendente, internazionale no profit, per un’offerta educativa interamente in lingua inglese, nella fascia di età tra i 3 e i 18 anni.