MARTEDI’ CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI “DIALOGHI SULLA DEMOCRAZIA SOVRANAZIONALE”

V Edizione “Dialoghi sulla democrazia sovranazionale” Brindisi, 18-19 MAGGIO Martedì 16 maggio – ore 10.00 – conferenza stampa di presentazione

Si terrà a Brindisi, i prossimi 18 e 19 maggio, la quinta edizione dell’evento “Dialoghi sulla democrazia sovranazionale” organizzato dall’Università del Salento. La due giorni si svolgerà nel salone di rappresentanza del palazzo di via De Leo.

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli è lieto di ospitare un evento di prestigio che riunisce studiosi di ogni estrazione, funzionari internazionali, esponenti della società civile e pensatori innovativi provenienti da tutto il mondo per discutere le sfide più significative che l’umanità sta affrontando.

I dialoghi sulla democrazia sovranazionale, inaugurati nel 2018, sono divenuti un punto di riferimento per la rete di studiosi e di organizzazioni della società civile che vogliono dialogare non sui problemi, ma sulle soluzioni.

L’evento è l’unico al mondo in cui si discute di democrazia e di global governance, più in generale di partecipazione e cittadinanza attiva oltre i confini.

Ciò che rende particolarmente interessante l’edizione 2023 è il ricco elenco di partecipanti e di partner internazionali pubblici e privati, come le basi UNGSC, UNHRD, la Fondazione Robert Triffin International, il movimento Atlas, Democracy Without Borders, The Streit Council for a Union of Democracies e molti altri.

La presenza a Brindisi di un evento così importante dell’Università del Salento ne conferma l’intenzione di farne un hub internazionale in cui concentrare le attività legate ai temi della pace e della cooperazione internazionale.

Martedì 16 maggio nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, alle ore 10.00, il presidente Matarrelli e i referenti dell’Università del Salento terranno una conferenza stampa per presentare i dettagli dell’evento.