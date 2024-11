Martedì evento di Camera di Commercio e Cetma su “Insieme per l’innovazione delle imprese”

Martedì 12 novembre 2024 alle ore 9.30 presso la sede di Brindisi della Camera di commercio di Brindisi – Taranto in Via Bastioni Carlo V, 4, si svolgerà l’evento dal titolo: “CCIAA Brindisi – Taranto e CETMA – DIHSME: INSIEME PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE”, organizzato dall’Ente camerale con CETMA DIHSME, in collaborazione con The Qube.

Nel corso dell’incontro il Segretario generale della Camera di commercio Claudia Sanesi ed il Direttore generale di CETMA Marco Alvisi presenteranno il Protocollo d’Intesa siglato tra la CCIAA di Brindisi – Taranto e il CETMA – DIHSME.

Seguiranno gli interventi tecnici di Vanessa Coppola, Head of Innovation & Corporate Venturing e Co-founder The Qube, e del PID – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio.