Martedì grasso. Solo giochini in piazza

Mentre in altre città, anche non capoluoghi di provincia, nell’ultimo giorno di Carnevale, cioè martedì grasso, si organizzano sfilate in maschera o meglio sfilate di carri allegorici molto pittoreschi e allegri, qui a Brindisi sono stati previsti solo giochi e animazioni per bambini molto piccoli in piazza Vittoria. Molto bravi gli animatori ma Brindisi avrebbe certamente meritato qualcosa di più. Ma tant’è’. D’altra parte forse saranno più di 30 anni che non si vedono carri allegorici lungo i corsi principali. E quest’anno, con il predissesto economico, era difficile immaginare altro. E così sarà’ per i prossimi anni. A questo punto converrebbe che le tante associazioni presenti in città organizzassero loro, se ne avessero voglia e tempo, un Carnevale più tradizionale e corposo.