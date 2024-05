Martedì in scena al Teatro Verdi lo spettacolo “Salviamo la fantasia”

Tutte le volte che leggiamo un libro la nostra mente costruisce nuovi mondi e viaggia attraverso paesi sconosciuti, osserva volti ignoti, entra nelle case, percorre strade e vite che sono lontane dalla nostra, a volte lontanissime.

Ogni volta che leggiamo una storia ci emozioniamo, anche se non è la nostra vita che viene raccontata, eppure la nostra ragione si arrende e sprofonda in una realtà parallela. Nella magia.

I libri creano magia. Percorrono mondi lontani. Vivono vite.

È proprio per questo che, nella storia della letteratura, molto spesso una delle proiezioni distopiche più inquietanti è rappresentata dalla possibilità che i libri non esistano più o che la loro lettura venga proibita per impedire la conoscenza. E così dopo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury e “Borders” di Giuliana Facchini, solo per citarne alcuni, arriviamo alla favola che l’Istituto Comprensivo Commenda metterà in scena il prossimo 21 maggio presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

Si tratta dello spettacolo dal titolo “Salviamo la Fantasia. Storia di come i bambini salvarono i libri”, incentrata proprio sul tentativo di un gruppo di piccoli lettori che, cresciuti con l’odore della carta stampata, e costretti in un mondo in cui un re controlla i propri sudditi con gli schermi e vieta la lettura di libri, si trincera dietro un fortino di libri tentando in tutti i modi di resistere e contrastare gli obiettivi del cattivo sovrano.

La manifestazione rappresenta la terza edizione dello spettacolo realizzato dagli alunni dell’IC Commenda dal titolo “Μουσική Κομμενδα” (Mousiké Commenda) e sarà presentata dal giornalista Antonio Celeste. La manifestazione, inoltre, patrocinata dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi, si svolgerà in occasione della chiusura di numerosi Progetti che hanno avuto come temi il teatro, la danza e la musica. Questi progetti fanno parte del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sono stati attivati presso l’Istituto nel corso dell’anno scolastico. Al centro della sperimentazione dei ragazzi il teatro, la danza, la musica, il doppiaggio, le riprese video, la fotografia, sotto la guida di esperti le cui competenze sono riconosciute sul territorio nazionale quali Roberto Chiga, Federico Dell’Olivo, Claudia Giubilo, Mimmo Greco, Antonio Marra, Alessandro Monteduro, Mino Profico, Marco Rollo e coadiuvati dai tutor Loriana Caniglia, Katia Cursano, Valeria Farina, Mariagrazia Francioso, Gianna Giarratano, Rosa Palmiotti, Patrizia Papadia,

Alessandra Perrone, Roberta Petrone e Assunta Ricci.

Un’esperienza composita che, come nelle scorse edizioni, permette di creare degli scenari particolarmente suggestivi per lo spettatore che viene completamente rapito dalla rappresentazione.

“Siamo molto contenti – afferma la Dirigente Scolastica dell’IC Commenda, Patrizia Carra – di proporre per il terzo anno consecutivo uno spettacolo di grande effetto e di enorme suggestione. Le scorse edizioni hanno dimostrato che la creatività dei ragazzi non ha limiti e riesce a comporre scenari inediti che prendono lo spettatore per mano e lo portano attraverso un viaggio emozionante e totalizzante.” “Mousiké sta diventando un appuntamento atteso dai nostri ragazzi, che lavorano in sinergia per raggiungere un prodotto finale di qualità. Tutti lavorano con entusiasmo, e questa emozione percorre le tavole del palcoscenico e arriva allo spettatore dritta e precisa al cuore”.

L’appuntamento è per le 19.