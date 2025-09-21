Martedì la conferenza stampa per il programma dell’Appia Day

E’ convocata per martedì 23 settembre alle ore 10:30 presso la Sala Colonna del Palazzo Nervegna a Brindisi la conferenza stampa sull’Appia Day. Dal 27 settembre al 13 di ottobre prossimi la Rete Associativa Appia Regina Viarum, d’intesa con i Comuni situati lungo i tratti terminali della Appia Claudia e dell’Appia Traiana e con la Rete delle Cantine per l’Appia, ha predisposto un ricco programma di iniziative tese a valorizzare l’Appia e a costituire reti istituzionali, associative, imprenditoriali e scolastiche per la governance di questo inestimabile patrimonio UNESCO.Il programma sarà illustrato nel corso della conferenza anche con la presenza di rappresentanti delle Istituzioni coinvolte.La Rete Associativa