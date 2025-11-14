Facebook Instagram
Martedì la presentazione del Rendiconto sociale provinciale 2024 dell’Inps

Martedì 18 novembre, presso la Sala di rappresentanza della Provincia sita in Via Annibale De

Leo, 3 – Brindisi, sarà presentato il Rendiconto sociale provinciale 2024, evento realizzato dal

Comitato provinciale e dalla Direzione provinciale INPS di Brindisi.

Dopo i saluti del Prefetto dott. Luigi Carnevale, del presidente della provincia dott. Giuseppe

Ventrella e del sindaco dott. Giuseppe Marchionna, il Presidente del Comitato provinciale INPS,

Vito Parziale, introdurrà i lavori.

L’illustrazione dei dati del Rendiconto sarà curata dalla direttrice provinciale, Anna Alviti, con un

focus sul rendiconto di genere a cura di Maria Agnese Pompilio, responsabile Agenzia Prestazioni

e servizi individuali, e sulle entrate contributive a cura di Raimondo Curiale, responsabile

dell’Agenzia Flussi contributivi.

Interverrà il prof. Amedeo Maizza, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università

del Salento con il suggestivo tema “Il futuro del lavoro con l’avvento dell’I.A.”.

Proseguirà i lavori il Direttore regionale vicario INPS Puglia, Francesco Miscioscia.

Al termine della tavola rotonda con le parti sociali il contributo di Nadia Polito, Presidente del

Comitato Regionale INPS Puglia.

Le conclusioni saranno affidate al consigliere del CIV Raffaele Lorusso.

Moderatore dell’incontro sarà Francesco Folda, responsabile della UO Gestione Ricorsi INPS

Brindisi.

La presentazione dei dati del Rendiconto rappresenta un evento fondamentale per riflettere sui

traguardi raggiunti e sulle sfide future, analizzare i bisogni emergenti e le condizioni

socioeconomiche del territorio con la finalità di creare sinergie e rafforzare rapporti con gli

stakeholder dell’Istituto, in un’ottica di miglioramento continuo.

