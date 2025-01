Martedì la presentazione di “Management culturale”

Martedì 28 gennaio alle ore 17 Il Liceo Artistico “E. Simone” lancia la nuova curvatura “Management culturale” che sarà attivata a partire dall’anno scolastico 2025-26 con una Tavola Rotonda appositamente organizzata con Enti e Autorità del territorio e alla presenza del Dirigente scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino.

L’incontro si svolgerà presso la sede del Liceo Artistico, in via F. Assennato, 2.

La curvatura rappresenta un ampliamento significativo della tradizionale offerta formativa del Liceo Artistico, una nuova importante sfida per gli indirizzi di Scenografia e Grafica che non solo rispecchia la crescita culturale della città, candidata a Capitale della cultura, ma che potenzia il profilo in uscita degli studenti costruendo competenze necessarie a profili professionali in linea con il mercato del lavoro. Le scuole del territorio sono invitate. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Prof.ssa Gorgoni

Liceo Marzolla Leo Simone Durano