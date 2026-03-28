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Martedì pranzo solidale per Pasqua offerfto da Slow Food Puglia

Pranzo di solidarietà per la Pasqua

Martedì, 31 marzo   2026

Il triduo pasquale si apre con la celebrazione del Giovedì santo rivolgendo uno sguardo sull’ultima cena e il gesto della lavanda dei piedi compiuto dal Signore Gesù che rivolge un comando ai suoi discepoli: “Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi»” (Gv 13, 15).

A partire dall’esempio del Signore anche la Pasqua è un tempo per riscoprirsi solidali verso gli ultimi, i poveri e nel condividere un pasto fraterno, riscoprendo così il valore della convivialità e della fraternità.

Quest’anno alcune mense gestite dalle Caritas diocesane dei capoluoghi pugliesi, espressione della Chiesa presente in tutti i territori, condivideranno insieme all’Associazione Slow Food Puglia un pasto conviviale.

Si intrecciano così valori e attenzioni che le due organizzazioni condividono: il valore della comunità, l’attenzione alla biodiversità, la condivisione di un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, rispetto verso chi lo produce e l’attività di advocacy fra società civile e istituzioni.

Martedì 31 marzo nelle sedi di Bari (Mensa suore della carità “Madre Teresa di Calcutta”, a cena), Brindisi (Mensa “Parrocchie Solidali – Via Peschiera, a pranzo), Lecce (Casa della carità – Corte Gaetano Stella, pranzo), Barletta (Mensa della Caritas Diocesana “IL CENACOLO”, Cialdini 62, ore 16.30), Taranto (mensa presso Caritas diocesana in Vico Seminario 17, ore 12.00) e Foggia (Mensa Caritas diocesana presso parrocchia SS Salvatore sita in via Benedetto Croce n.1 cena del 6 aprile) grazie al contributo di Slow Food Puglia e all’impegno di tanti volontari saranno serviti circa 600 pasti.

Un gesto che ci spinge a vivere il tempo pasquale in maniera solidale, prendendosi cura di chi fa fatica nella vita e può trovare un pò di ristoro e di pace che il Signore dona ai suoi amici.

Il segretario della Caritas Puglia                  Il presidente Ass. Slow Food Puglia APS

Don Mimmo Francavilla                                     Marco Dadamo

Info:     Caritas Puglia delegazionecaritas.puglia@gmail.com, don Mimmo          Francavilla      (328.4517674)

            Associazione Slow Food Puglia APS info@slowfoodpuglia.it; Marcello Longo        m.longo@slowfoodpuglia.it (347.4703926)

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