Martedì un progetto di prevenzione oncologica della UILA a Mesagne

Martedì 13 febbraio il progetto di prevenzione oncologica della UILA nell’Azienda Ruggiero di Mesagne

Doppio appuntamento in provincia di Brindisi per il progetto “preVIENI” della UILA Puglia in collaborazione con la Fondazione ANT.

Martedì 13 febbraio, per il “Progetto mammella: visita senologica ed ecografia mammaria”, alle ore 10.30, si terrà un incontro con la stampa presso gli stabilimenti produttivi Fratelli Ruggiero di Mesagne (BR) in contrada Santa Rosa (di fronte allo stadio comunale). Mercoledì 14 febbraio, l’ambulatorio mobile della Fondazione ANT si sposterà nell’azienda Soavegel di Francavilla Fontana (BR).

L’iniziativa, promossa dalla segreteria territoriale della UILA Brindisi, mette in campo il percorso di prevenzione oncologica a favore dei lavoratori del comparto agroalimentare. L’incidenza dei tumori in Italia è un argomento di grande importanza che tocca da vicino la salute e la vita di molti cittadini italiani: secondo le statistiche, infatti, il tumore è la seconda causa di morte nel nostro paese, superata solo dalle malattie cardiovascolari. È stato stimato un aumento a 395mila nuovi casi di tumore nel 2023, e si prevede per i prossimi due decenni un incremento del numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche. Il progetto “preVIENI” è partito dalla provincia di Bari il 31 gennaio e toccherà tutte le province della Puglia.