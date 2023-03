MARTEDI’A BRINDISI LA “MARCIA DEI BRUCHI”

La Marcia dei Bruchi, un evento organizzato dall’attivista internazionale John Mpaliza, fa tappa a Brindisi.

Obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui temi dei diritti umani, della giustizia sociale, ambientale ed ecologica, sul diffondersi della cultura dell’illegalità e su come rivendicare il diritto ad uno sviluppo democratico, legale e sostenibile. Tematiche queste, da sempre trattate, incarnate e vissute, seppur in maniera semplificata, all’interno dei numerosi progetti educativi del nostro istituto, proprio perché convinti che i bambini e i ragazzi, se guidati nello sviluppo delle loro capacità empatiche e relazionali, hanno tutte le potenzialità per trasformarsi in adulti capaci di ispirare, coinvolgere e guidare ogni altro individuo. In questo senso la trasformazione dei bambini e dei ragazzi da bruchi a farfalle non è semplice ma possibile se, in qualità di docenti, genitori ed educatori siamo in grado di metterci in gioco come alleati di questo processo educativo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, è organizzata dall’Istituto Comprensivo “Santa Chiara”. Hanno collaborato il Liceo “Ettore Palumbo”, il Liceo Classico “Benedetto Marzolla”, l’IISS “E. Majorana”, l’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro, l’Associazione Migrantes e le Comunità Africane di Brindisi e provincia, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Cooperativa “Amani”.

John Mpaliza, conosciuto come “Peace Walking Man”, Premio per la Pace Giuseppe Dossetti 2017, è un cittadino italo-congolese che ha dovuto lasciare il suo Paese d’origine nel 1991 per motivi politici. Ingegnere informatico, ha lavorato nella pubblica amministrazione in Emilia Romagna, prima di dedicarsi totalmente all’attivismo sociopolitico. Dal 2010 Mpaliza organizza le sue marce con conferenze e iniziative di sensibilizzazione in scuole, università, enti e al fianco di numerose associazioni di volontariato che lo sostengono e lo supportano nei diversi territori di appartenenza.

La Marcia dei Bruchi, in un susseguirsi di appuntamenti vivaci e interessanti, ha già fatto tappa il 19 marzo scorso a Lecce, nei prossimi giorni proseguirà in altri Comuni e il 28 marzo giungerà a Brindisi, per concludersi a Bari il 2 aprile. Il 28 marzo la marcia partirà alle 9,00 da piazza Vittoria, proseguirà su Corso Garibaldi e arriverà sul lungomare Regina Margherita, dove si concluderà alle ore 13,00.