Martina Zezza ed Emanuele Somma nuovi campioni regionali di spada U14

MARTINA ZEZZA ED EMANUELE SOMMA SONO I NUOVI CAMPIONI REGIONALI DI SPADA U14 NELLA CAT. GIOVANISSIMI, OTTIMO SECONDO POSTO PER TOBIA ROSATO NELLA CAT. ALLIEVI.

FOGGIA. Domenica 23 marzo u.s. nella seconda giornata di gare, presso il Palazzetto “Taralli” di Foggia,s i sono assegnati i titoli regionali Under 14 di spada. Ottimi i risultati per la storica Società brindisina di scherma Lame Azzurre dei Maestri Zumbo che conquistano due ori ed un argento grazie alle vittorie di Martina Zezza nella cat. giovanissime, di Emanuele Somma nella cat. giovanissimi, ed un secondo posto nella cat. allievi di Tobia Rosato. Soddisfacenti le prove di Olivia Orofalo giunta 5^ sempre nella cat. giovanissime e Anna Occhineri 8° nella cat. bambine . In evidenza anche l’esordio agonistico per Giulia Di Lauro che si è classificata 12^ nella cat. allieve.

Applausi ai piccoli schermidori brindisini per i successi conseguiti ed a tutti gli atleti partecipanti che hanno difeso con onore i colori della società dei Maestri Zumbo, già pronti ad affrontare la 2^ prova Gran Prix Kinder Joy of moving in programma a Vercelli nella prima settimana di aprile.