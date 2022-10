“MARZOLLA” – AL VIA IL CORSO “NANOTECNOLOGIE: IN VIAGGIO NELLA MATERIA”

Dopo un master presso Enel nel 2097 e dopo la formazione di vari docenti delle discipline scientifiche, sia fisica che scienze, in collaborazione con Unisalento dal 2013, dopo l’evento lancio nel dicembre 2021, ha preso il via oggo il progetto “Nanotecnologie: in viaggio nella materia” con la prima lezione di laboratorio nell’auditorium “Cinzia Zonno”. A seguire lezioni nelle aule speciali di fisica e scienze. Dal micron al nano, cioè al piccolissimo. Fino a qualche anno fa era impensabile ed inimmaginabile manovrare la materia alla nanoscala. Ora , per il Marzolla, anche la collaborazione con Unisalento, presso il cui dipartimento di Fisica studenti e docenti svolgeranno altri segmenti del percorso. Ad accogliere gli alunni delle classi terze medie, “liceali per un pomeriggio”, la Prof.ssa Elvira Pisanello, invece ad accogliere gli alunni delle classi terze e quarte del Marzolla la Prof.ssa Carmen De Simei. Dalla strutturazione delle foglie di loto con le sue caratteristiche idrofobiche allo studio dei movimenti del geco: tutto oggetto delle parti infinitamente piccole della materia, in un viaggio sempre più affascinante! A completare la prima lezione- laboratorio, ci sono stati filmati ed esperienze alle applicazioni in campo medico di materiali, creati grazie alle Nanotecnologie! Un momento davvero emozionante.