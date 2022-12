“MARZOLLA” – AMICHEVOLE DI “DEBATE”

Si affinano tecniche e argomenti per domani, 3 dicembre 2022: per la Rete We Debate, il Debate Day in presenza, una giornata di gare non competitive per le scuole secondarie di II grado. I ragazzi del Marzolla di Brindisi nella mattinata hanno rivisto schemi, “tattiche” per domani, guidati dai Proff. Allamprese Gianfranco, Quarta Daniela, De Giovanni Simona e… sostenuti e incoraggiati dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, nella foto con docenti e alunni. Si parteciperà con un gruppo di dodici debaters, che domani dibatteranno in una gara “amichevole” presso il “Fermi- Monticelli” di Brindisi. Dall’insegnamento di Gorgia, ai sofisti tutti, al “rem tene, verba sequentur!”. La sera prima del debate tutto ritorna in mente e tutto sostiene, in un debate che sarà certamente accattivante e…che vincano i migliori!