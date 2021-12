MASCHERINE FFP2 – A BRINDISI LA SECURCLEAN ASSICURA GRANDI DISPONIBILITA’

L’azienda brindisina Securclean dispone di gradi quantitativi di mascherine FFP2 e di altri presidi sanitari. Quinaid nessun problema di approvvigionamento per aziende e privati.

CLASSIFICAZIONE MASCHERINE COSA E COME ACQUISTARLE

Eccovi le caratteristiche che dovrebbero avere le mascherine tnt e gli altri DPI, dispositivi di Protezione Individuale. L’emergenza ha generato le condizioni per molte aziende di convertirsi a queste produzioni, alcune per scopi benefici ed altre per opportunità di business. Cosa occorre fare per essere in regola.

Iniziando dalle mascherine abbiamo quattro diversi livelli di protezione :

Mascherine chirurgiche Mascherine con filtro FFP2 Mascherine con filtro FFP3

Vediamo punto per punto:

Mascherina tnt uso medico: Monouso in tessuto non tessuto / Polipropilene – tre/quattro strati (tipo II o IIR) – esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico – con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto – sistema di fissaggio a legacci o elastici. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: Rispondenza alle norme tecniche (solo queste ultime idonee al personale sanitario) da autocertificare all’ISS (art. 15 – corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683:2019 IIR, UNI EN ISO 10993). Confezionate in dispenser. TIPO DI UTILIZZO: Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4, 5 µ– . Pur originate dall’esigenza di proteggere il paziente(interventi chirurgici, manovre asettiche) costituiscono un efficace sistema di barriera anche per l’operatore sanitario per la resistenza ai fluidi e l’elevato potere filtrante che va dal 95 ad oltre il 99%. Sono fatte indossare dal paziente con sospetta o accertata infezione da per il COVID-19. Disponibili in versione celeste ,nera,blu,verde,rossa per adulti e rosa, celeste, verde, giallo, fucsia, viola per bambini. Mascherina filtrante FFP2. Struttura del prodotto a 5 strati ,deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: Rispondenza alle norme tecniche EN149-2001+A1-2009 FFP2 NR /UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993 da autocertificare all’INAIL (art. 15 )da parte del produttore/importatore. Confezione singola provvista di istruzioni per l’uso (in lingua italiana) . UTILIZZO Proteggono dalla contaminazione di naso e bocca e dall’inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse – (es. bacillo di Kock) Elevata efficienza filtrante ai parametri relativi alla classe richiesta: > 94% . Indicate per la protezione dell’operatore nelle attività che possono comportare l’esposizione ad agenti di media tossicità in concentrazione non elevata (circa 10 volte il limite di soglia).Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate da paziente infetto o sospetto tale, ma sono riservate al personale medico. Disponibili in versione bianca, nera, blu, celeste, verde, verdone, viola, grigio Mascherina filtrante FFP3. Struttura del prodotto a 5 strati, deve coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:Rispondenza alle norme tecniche, EN149-2001+A1-2009 FFP3 NR UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993 da autocertificare all’INAIL (art. 15 )da parte del produttore /imporattore. Confezione singola provvista di istruzioni per l’uso (in lingua italiana). UTILIZZO Come sopra ma con protezione fino a 50 volte il limite di soglia – Indicate per attività che possono determinare una elevata concentrazione di agenti biologici sotto forma di aerosol nell’ambiente (broncoscopie, manovre che inducono la tosse). Elevata efficienza filtrante >ai parametri relativi alla classe richiesta: 98% . Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate dal paziente infetto o sospetto tale. ma sono riservate al personale medico.

