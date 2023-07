BRUNO MASCOLO ESERCITA LA CLAUSOLA D’USCITA DAL CONTRATTO CON LA HAPPY CASA BRINDISI

Happy Casa Brindisi comunica che l’atleta Bruno Mascolo ha esercitato in data odierna la clausola d’uscita dal contatto che lo legava alla società biancoazzurra fino alla prossima stagione sportiva.

Al giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti per l’annata trascorsa a Brindisi, contraddistinta sempre dal massimo impegno, e i migliori auguri per la prossima importante esperienza in carriera.