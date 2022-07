MASSERIA MALVINDI – LA PUGLIA SECONDO I PROPRI DESIDERI

Per chi ama inventarsi ogni giorno una vacanza diversa all’insegna della più totale libertà, respirando il fascino di una location tra passato e futuro.

Malvindi è certamente tra le più belle residenze di Puglia, grazie all’impagabile atmosfera di storia “che rivive” ogni giorno, e che rende ancora più affascinante questa masseria del settecento perfettamente restaurata nel rispetto dell’originale impianto.

Ci troviamo nell’agro della città messapica di Mesagne a ridosso della via Appia antica che congiungeva la capitale dell’impero, Roma, all’importante porto di Brindisi.

Malvindi, antica stazione di posta, è oggi un’esclusiva struttura ricettiva a 5 stelle – l’unica della zona- lontana dai circuiti turistici più scontati, un luogo magico che racconta delle suggestioni delle terme romane che si rinvengono a pochi passi dalla struttura. Poco più in là, un insediamento bizantino (il tempio di S. Miserino) racconta dei pellegrini in marcia per Gerusalemme.

Quello che un tempo era il patio centrale, oggi ospita un’immensa piscina che fa da palcoscenico a 15 esclusivissime suite straordinariamente arredate con pezzi unici, frutto della creatività artistica dell’artigianato locale: tessuti, arredi, lampade, oggetti tutto rimanda all’autenticità del territorio, ad un modo inedito di viverlo e scoprirlo.

Tutt’intorno ulivi, vigne e……. il silenzio della campagna al confine tra l’Altopiano della Murgia e la piana salentina in un tripudio di colori che raggiungono il loro apice al tramonto quando trionfa il rosso della terra, il bianco della pietra e il celeste che abbraccia il cielo e in lontananza il mare.

La concretizzazione del progetto di Malvindi si deve all’impegno della famiglia Argentieri, già proprietaria della nota Tenuta Moreno, in termini di riqualificazione del territorio per quanto attiene non solo l’aspetto turistico ma anche quello storico e culturale.

Malvindi è una location unica, discreta e riservata, un luxury resort perfetto per alternare momenti di puro relax a escursioni dedicate alla scoperta del Salento e delle sue splendide città – Lecce, Gallipoli, Otranto, Ostuni… -, del suo immenso patrimonio artistico e culturale, e della natura incontaminata su cui si adagiano le spiagge più belle, lambite da un mare cristallino.

E per poter affrontare al meglio la giornata una prelibata prima colazione a base dei prodotti freschi provenienti direttamente dalla comunità di produttori locali.

Sarà davvero delizioso gustare, all’ombra del patio, torte dolci e salate, biscotti (tutti realizzati con farine prodotte dai mulini del luogo), formaggi, frutta, spremute e centrifugati dai sapori e profumi freschi e genuini, che rimarranno a lungo nel cuore come simbolo di questo luogo.