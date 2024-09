Masseria Traetta Exclusive ospita la presentazione del libro “Dalla Parte di Chiara: Il Caso Ferragni e la Società Incivile”

Martedì 17 Settembre alle ore 18:30, presso la prestigiosa cornice di Traetta Exclusive Masseria, si terrà la presentazione del libro “Dalla Parte di Chiara: Il Caso Ferragni e la Società Incivile”. Gli autori, Paolo Landi e Marco Montanaro, saranno presenti per discutere i temi trattati nel loro nuovo saggio insieme ad Annamaria Bernardini de Pace, avvocato e figura di spicco nel panorama giuridico italiano.

Il libro affronta il fenomeno mediatico e sociale di Chiara Ferragni, analizzando l’impatto della sua figura sulla società contemporanea e sulle dinamiche civili. Attraverso un’analisi approfondita, gli autori mettono in luce come il caso Ferragni rappresenti una sorta di specchio per comprendere le tensioni e le sfide della nostra società, spesso caratterizzata da comportamenti incivili e da una cultura digitale sempre più pervasiva.

La conversazione con Annamaria Bernardini de Pace offrirà al pubblico un’opportunità unica per approfondire il dibattito sul ruolo delle figure pubbliche nell’era digitale e su come queste influenzino le percezioni e i comportamenti della società.

Dettagli dell’evento: