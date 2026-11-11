Massimiliano Gallo al Verdi di Brindisi con “Lettera a Eduardo”





Massimiliano Gallo aveva ancora qualcosa da dire a Eduardo De Filippo. E non ha voluto tenerselo per sé. Ha preso carta e penna, almeno idealmente, e ha scritto una lettera al «Commendatore», come veniva chiamato uno dei più grandi uomini di teatro del Novecento. Nasce da qui «Lettera ad Eduardo», lo spettacolo scritto e interpretato da Massimiliano Gallo, in scena martedì 17 novembre, alle ore 20.30, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Una lettera che contiene ricordi, gratitudine, domande rimaste aperte. Biglietti disponibili online alla pagina rebrand.ly/LetteraEduardo e alla biglietteria del Nuovo Teatro Verdi, aperta dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 17.30- 19.30. Il giorno dello spettacolo, ore 11-13 e 19-20.30.



Quella tra Massimiliano Gallo ed Eduardo è una storia che comincia molto prima della carriera dell’attore napoletano. Il padre di Gallo aveva lavorato con De Filippo e quel legame, insieme alla familiarità con le sue opere, ha lasciato un segno profondo nella formazione dell’attore. È anche da questa memoria familiare che prende forma il racconto, con il desiderio di restituire qualcosa a un maestro dal quale si è ricevuto tanto. Gallo ha scelto una strada personale, lontana dalla tentazione di interpretare Eduardo o di riproporne i personaggi più conosciuti. Non cerca di somigliargli, non ne riproduce la voce, non si nasconde dietro una delle sue maschere. Parla con le proprie parole, racconta quello che ha vissuto, ciò che ha imparato e quanto quella lezione abbia inciso sul suo modo di stare in scena.



La lettera diventa così il filo di un racconto che attraversa la vita artistica di Gallo e incontra, strada facendo, alcuni protagonisti della storia culturale napoletana. Tornano i nomi di Totò e Raffaele Viviani, gli episodi che raccontano il rapporto di Eduardo con i grandi interpreti del suo tempo, le esperienze maturate da Gallo lavorando sui suoi testi. E tornano i ricordi di casa, le storie ascoltate dal padre, quel patrimonio di racconti che spesso arriva ai figli senza che questi ne comprendano subito il valore. Soltanto dopo, con gli anni e con il mestiere, certe parole prendono un significato diverso.



D’altronde, parlare del Maestro significa fare i conti con un autore che ha cambiato il teatro italiano. Prima di lui il napoletano, pur con una tradizione teatrale ricchissima, era spesso associato alla comicità e alla rappresentazione popolare. Eduardo ne ha fatto una lingua capace di raccontare tutto: il dolore, la solitudine, la dignità, le piccole miserie umane, l’amore e le difficoltà di comprendersi. Ha dato alle parole della vita quotidiana una forza che non aveva bisogno di traduzioni, perché dietro quelle parole c’erano sentimenti nei quali chiunque poteva riconoscersi.



La famiglia è stata uno dei grandi luoghi del suo teatro. Quelle case affollate di parenti, di speranze e di problemi economici, quelle tavole attorno alle quali si discute, si litiga e qualche volta si tace più di quanto si parli, continuano a somigliare alle nostre. Eduardo sapeva riconoscere ciò che si nasconde dietro un gesto, una battuta, un silenzio. Nei suoi personaggi non c’erano eroi, bensì persone comuni, con le loro debolezze e le loro ragioni, spesso incapaci di spiegarsi fino in fondo.



«Lettera ad Eduardo» recupera questa eredità. Gallo parla al Maestro come si parla a qualcuno che, in fondo, non se n’è mai andato. Gli racconta il mestiere dell’attore, i dubbi, le responsabilità, il rapporto con il pubblico. Gli parla di quanto sia difficile misurarsi con una scrittura nella quale ogni parola sembra necessaria e ogni pausa possiede un significato. Ma soprattutto gli racconta come si possa trovare una voce personale senza dimenticare quella dalla quale si è imparato ad ascoltare.



Accanto alla parola trova spazio la musica, presenza fondamentale nella cultura napoletana e nella stessa sensibilità teatrale di Eduardo. Sul palco, insieme a Massimiliano Gallo, ci sarà la voce di Carmen Scognamiglio, interprete della tradizione musicale partenopea, accompagnata dall’ensemble Napolinord Big Band, diretto dal maestro Mimmo Napolitano, che firma anche gli arrangiamenti. Le canzoni accompagnano i ricordi, ne raccolgono le suggestioni, restituiscono il suono di una città che ha saputo raccontare attraverso il teatro e la musica le proprie contraddizioni, la propria intelligenza e una straordinaria capacità di guardare alla vita.



C’è una Napoli che appartiene alla memoria di tutti e una Napoli fatta di voci familiari, di incontri, di storie tramandate. Gallo le porta entrambe sul palcoscenico. E nel rivolgersi a Eduardo finisce inevitabilmente per raccontare anche se stesso: il ragazzo cresciuto in una famiglia di artisti, l’attore che ha imparato a conoscere i grandi testi, l’uomo che oggi sente il bisogno di riconoscere pubblicamente un debito di gratitudine. Eduardo è morto nel 1984. Eppure Massimiliano Gallo sente ancora il bisogno di parlargli.