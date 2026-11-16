Massimiliano Gallo al Verdi di Brindisi. Il dialogo mai finito con Eduardo

Il legame tra Massimiliano Gallo ed Eduardo De Filippo nasce molto prima che l’attore napoletano cominciasse a calcare il palcoscenico. È una storia che parte dalla sua famiglia, dai racconti e dai ricordi di un padre che con Eduardo aveva lavorato. A quel rapporto, cresciuto negli anni, Gallo dedica «Lettera ad Eduardo», lo spettacolo da lui scritto e interpretato, in scena martedì 17 novembre, alle ore 20.30, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Biglietti disponibili online alla pagina rebrand.ly/LetteraEduardo e alla biglietteria del Nuovo Teatro Verdi, aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30.



Una lettera immaginaria, scritta con l’affetto di chi sente ancora il bisogno di rivolgersi a una persona che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Gallo ha conosciuto il teatro di Eduardo anche attraverso gli occhi del padre. Ne ha assorbito le parole, i silenzi, il modo di raccontare le persone e le loro contraddizioni. Ora, sul palcoscenico, sceglie di rivolgersi direttamente al Maestro, senza cercare di somigliargli o di imitarne la voce. Gli parla con le proprie parole, ripercorre i ricordi, racconta ciò che ha imparato e quello che, ancora oggi, continua a scoprire nelle sue opere. È il racconto di un legame che il tempo ha fortificato, perché certe persone, anche quando non ci sono più, continuano ad accompagnarci.



La lettera diventa così il filo di un racconto che attraversa la vita artistica di Gallo e incontra, strada facendo, alcuni protagonisti della storia culturale napoletana. Tornano i nomi di Totò e Raffaele Viviani, gli episodi che raccontano il rapporto di Eduardo con i grandi interpreti del suo tempo, le esperienze maturate da Gallo lavorando sui suoi testi. E tornano i ricordi di casa, le storie ascoltate dal padre, quel patrimonio di racconti che spesso arriva ai figli senza che questi ne comprendano subito il valore. Soltanto dopo, con gli anni e con il mestiere, certe parole prendono un significato diverso.D’altronde, parlare del Maestro significa fare i conti con un autore che ha cambiato il teatro italiano. Prima di lui il napoletano, pur con una tradizione teatrale ricchissima, era spesso associato alla comicità e alla rappresentazione popolare. Eduardo ne ha fatto una lingua capace di raccontare tutto: il dolore, la solitudine, la dignità, le piccole miserie umane, l’amore e le difficoltà di comprendersi. Ha dato alle parole della vita quotidiana una forza che non aveva bisogno di traduzioni, perché dietro quelle parole c’erano sentimenti nei quali chiunque poteva riconoscersi.La famiglia è stata uno dei grandi luoghi del suo teatro. Quelle case affollate di parenti, di speranze e di problemi economici, quelle tavole attorno alle quali si discute, si litiga e qualche volta si tace più di quanto si parli, continuano a somigliare alle nostre. Eduardo sapeva riconoscere ciò che si nasconde dietro un gesto, una battuta, un silenzio. Nei suoi personaggi non c’erano eroi, bensì persone comuni, con le loro debolezze e le loro ragioni, spesso incapaci di spiegarsi fino in fondo.«Lettera ad Eduardo»recupera questa eredità. Gallo parla al Maestro come si parla a qualcuno che, in fondo, non se n’è mai andato. Gli racconta il mestiere dell’attore, i dubbi, le responsabilità, il rapporto con il pubblico. Gli parla di quanto sia difficile misurarsi con una scrittura nella quale ogni parola sembra necessaria e ogni pausa possiede un significato. Ma soprattutto gli racconta come si possa trovare una voce personale senza dimenticare quella dalla quale si è imparato ad ascoltare.Accanto alla parola trova spazio la musica, presenza fondamentale nella cultura napoletana e nella stessa sensibilità teatrale di Eduardo. Sul palco, insieme a Massimiliano Gallo, ci sarà la voce di Carmen Scognamiglio, interprete della tradizione musicale partenopea, accompagnata dall’ensemble Napolinord Big Band, diretto dal maestro Mimmo Napolitano, che firma anche gli arrangiamenti. Le canzoni accompagnano i ricordi, ne raccolgono le suggestioni, restituiscono il suono di una città che ha saputo raccontare attraverso il teatro e la musica le proprie contraddizioni, la propria intelligenza e una straordinaria capacità di guardare alla vita.C’è una Napoli che appartiene alla memoria di tutti e una Napoli fatta di voci familiari, di incontri, di storie tramandate. Gallo le porta entrambe sul palcoscenico. E nel rivolgersi a Eduardo finisce inevitabilmente per raccontare anche se stesso: il ragazzo cresciuto in una famiglia di artisti, l’attore che ha imparato a conoscere i grandi testi, l’uomo che oggi sente il bisogno di riconoscere pubblicamente un debito di gratitudine. Eduardo è morto nel 1984. Eppure Massimiliano Gallo sente ancora il bisogno di parlargli.Brindisi, lunedì 16 novembre 2026