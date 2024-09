Massimo Cappelli nuovo socio della Dinamo Basket Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso in qualità di socio di Massimo Cappelli, persona molto conosciuta nel mondo della pallacanestro brindisina.

Tifoso doc, vive da tanti anni a Modena ma l’amore per la sua terra e per il mondo del basket lo hanno tenuto legato alla sua città come un cordone ombelicale unisce una mamma al proprio figlio. Sin dalla nascita della nostra società Massimo ha sempre seguito – anche se spesso solo da lontano – le sorti della squadra attraverso i nostri canali social o quando possibile sostenendo la squadra dai gradoni del Palazumbo e non ha mai fatto mancare il suo contributo attraverso i suoi incoraggiamenti ed economicamente attraverso la sottoscrizione delle nostre tessere. E non si può dimenticare la sua richiesta (ovviamente subita accettata dal club) di festeggiare il suo ultimo compleanno con la nostra squadra al termine dell’allenamento condividendo pizza e birra come nelle migliori tradizioni e distribuendo pillole di passione pura ed adrenalina contagiosa a tutto l’ambiente.

Ora il passo in avanti con la volontà di far parte del nostro progetto in qualità di socio. Si unisce a Teodoro Marrazza, Sergio Arnaldo Angelelli, Giuseppe Carparelli, Marco Spada, Nicola Mazzeo e Mino Greco che compongono la proprietà che ha subìto un cambiamento nei mesi scorsi diventando SSD Dinamo Basket Brindisi.

Queste, le sue prime parole dopo l’ingresso in società: “Sono molto emozionato in questo momento, è davvero un orgoglio per me entrare a far parte della FAMIGLIA Dinamo. Voglio ringraziare di cuore la società per avermi accolto. FORZA DINAMO BRINDISI”.

La proprietà, il gruppo dirigente e tutto lo staff accoglie con entusiasmo l’ingresso di Massimo in società il cui contributo sarà sicuramente un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi societari.

