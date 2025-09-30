Matarrelli: “Ho apprezzato la direzione provinciale del Pd per aver indicato la mia persona”

Ecco cosa scrive Toni Matarrelli:

Ho molto apprezzato che la Direzione Provinciale del Partito Democratico abbia stabilito all’unanimità la necessità di allargare la platea delle candidature alle imminenti elezioni regionali e che, con larga maggioranza, abbia indicato la mia persona tra i potenziali candidati nella sua lista provinciale.

Sono ragionevole convinto che questa determinazione sia anche frutto del lavoro che ho profuso in tutti questi anni, tanto da sindaco, quanti nei diversi ruoli istituzionali che esercito, attraverso cui ho tessuto un rapporto proficuo con il PD del territorio che ha prodotto risultati elettorali di valore cospicuo ed anche importanti realizzazioni politiche e amministrative.

A fronte di ciò, ho chiesto di incontrare il segretario provinciale del PD Francesco Rogoli in delegazione possibilmente già nella giornata di domani, stringendo i tempi rispetto alla mia funzione di primo cittadino, per un confronto sul da farsi.

Intendo chiarire che, se si dovesse perfezionare il percorso della mia candidatura attraverso gli ulteriori e necessari pronunciamenti degli organismi superiori del PD, la mia non sarà un’adesione elettorale, ma costituirà una scelta politica strutturale e di prospettiva, condividendo azioni, temi e visione del partito ai livelli locale, regionale e nazionale.

In particolare, riconosco alla segretaria nazionale Elly Schlein il grande merito, tra gli altri, di aver riorganizzato il cosiddetto campo largo in tutto il Paese, favorendo il valore dell’unità delle forze progressiste e alternative al Governo.

Toni Matarrelli