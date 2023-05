Il Presidente Matarrelli in visita al Centro di Fauna Selvatica. A seguire ha incontrato gli studenti del “Pantanelli”

Questa mattina il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha fatto visita al Centro di Fauna Selvatica, coordinato dalla biologa Paola Pino d’Astore, osservando il lavoro che viene fatto quotidianamente per accogliere e curare gli animali selvatici in difficoltà. Un luogo magico al servizio della fauna ferita o intossicata: qui vengono prestate cure alimentari, igieniche e di assistenza veterinaria, con relativa degenza, riabilitazione e rilascio in natura.

Un servizio rivolto tanto ai cittadini che dovessero incappare in un animale selvatico in difficoltà, quanto alle Forze dell’Ordine.

In questi anni nel centro di proprietà dell’Ente sono stati ricoverati oltre cinquemila animali, tantissimi dei quali – una volta curati e riabilitati – sono stati restituiti alla vita libera, in oasi naturalistiche e riserve naturali.

Il Presidente Matarrelli ha poi fatto visita all’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli” di Ostuni dove ha incontrato gli studenti del quinto anno, dicendosi orgoglioso di poter vantare nel proprio territorio una realtà di tale prestigio.