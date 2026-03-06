Mattinata di studio Anusca in Prefettura

Formazione e Innovazione per lo Stato Civile

Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, un’importante giornata di studio dedicata all’evoluzione digitale dei Servizi Demografici. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA), dal titolo “ANSC: il lato pratico per l’Ufficiale di Stato civile”, ha visto la partecipazione numerosa e attenta di Amministratori e Operatori dei Servizi Demografici della provincie di Brindisi, Lecce e Taranto.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Prefetto di Brindisi,Guido Aprea, seguiti dall’introduzione del Dr. Guido Giacovelli, Presidente Provinciale ANUSCA.

La sessione tecnica è stata affidata al Dr. Giacomo Carlo Azzali, esperto ANUSCA, che ha analizzato le sfide operative del nuovo Archivio Nazionale Informatizzato (ANSC), approfondendo le richieste ed eccezioni poste dagli intervenuti.

L’incontro si è concluso confermando l’importanza di una formazione costante e di un rigoroso aggiornamento per garantire l’efficienza dei servizi ai cittadini.