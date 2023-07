MAXI BLITZ ALLA MAFIA PUGLIESE, D’ATTIS (FI): “GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE, COMMISSIONE ANTIMAFIA IN PUGLIA A SETTEMBRE. MEMORIA DI BORSELLINO PATRIMONIO DELLO STATO”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“In linea con gli indirizzi offerti dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ho proposto -assieme ai colleghi pugliesi Melchiorre, Lasalandra, Congedo e Maiorano- una missione in Puglia per dare un segno tangibile di vicinanza istituzionale al nostro territorio. Una terra, la Puglia, in cui proprio ieri lo Stato ha frenato l’ascesa di un boss in un maxi blitz che ha portato a decine di arresti. Una notizia riportata su tutti i giornali di oggi, proprio nel giorno dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina: il loro impegno indefesso, assieme al giudice Giovanni Falcone, resterà per sempre nella memoria del nostro Paese. Voglio esprimere sincera gratitudine nei confronti di tutte le forze dell’ordine che hanno partecipato all’operazione e che sono le protagoniste di un colpo durissimo inferto dallo Stato alla criminalità organizzata”.