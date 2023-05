MAXISCHERMO ALLO STADIO FANUZZI PER LA PARTITA DI DOMENICA PROSSIMA

Maxischermo allo stadio Fanuzzi per il prossimo match del Brindisi Football Club

In occasione della prossima partita di calcio del Brindisi prevista per domenica 7 maggio alle ore 15 in trasferta a Santa Maria Capua Vetere, per il match contro il Gladiator, sarà possibile assistere alla diretta streaming trasmessa su maxischermo presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi.

L’evento a cura del Comune di Brindisi, con Antenna sud e la società del Brindisi Football Club, prevede 1700 posti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento della capienza.