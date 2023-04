MAXXI A BRINDISI, D’ATTIS (FI): “UN SOGNO CONDIVISO CON GEMMATO E MARTI. GRAZIE A MINISTRO SANGIULIANO PER IMPEGNO ASSUNTO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ringrazio il ministro Sangiuliano, a nome di tutta la comunità, per aver dato un segnale importantissimo oggi: durante la conferenza stampa con il nostro candidato sindaco Marchionna: si avvierà un processo di “polarizzazione culturale” a Brindisi ovvero lavoreremo subito per espandere l’attività del Maxxi, il museo nazionale di arti del XXI secolo. Il che, ovviamente, significherà dare a Brindisi un ruolo di riferimento per la cultura dell’intero Mezzogiorno. Un passaggio di altissimo profilo che stiamo condividendo con i colleghi e amici di Lega e Fratelli d’Italia: con il sottosegretario Gemmato, autorevole esponente del governo, ed il sen Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, possiamo portare avanti con successo quanto proposto oggi in campagna elettorale. Insomma, è stata una giornata importante in cui si sono delineati con maggior chiarezza i contorni della Brindisi che vogliamo con Marchionna sindaco: una città in grado di valorizzare la sua storia con lo sguardo rivolto al futuro”.