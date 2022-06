Mc Donald’s Salento Padel Cup 2022: i vincitori della terza edizione

A conclusione del torneo esibizione del 24, 25 e 26 giugno si sono imposte le coppie Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, simbolo del Tricolore e Aris Patiniotis e Oscar Vasquez, fra i primi 150 nel ranking mondiale. Per la celebrity reunion, vittoria degli ex calciatori Nicola Legrottaglie e Claudio Pellegrino. L’organizzatore Francesco Giorgino: “Spettacolo e divertimento in campo e grande seguito anche sulle pagine social per le dirette delle partite”

Tre giorni di divertimento e spettacolo con grandi nomi del padel, italiano e internazionale, e celebrity. La terza edizione della Mc Donald’s Salento Padel Cup si è svolta al Pala Summer di Lecce, in piazza Palio, il 24, il 25 e il 26 giugno scorsi.

Dopo il successo delle prime due edizioni, gli organizzatori Mino Taveri, giornalista sportivo di Mediaset, e il brindisino Francesco Giorgino, hanno confermato la struttura del torneo esibizione in tre categorie: donne, uomini e celebrity reunion riservata a personalità sportive, per lo più ex calciatori di serie A e B.

Nella sezione maschile si sono imposti Aris Patiniotis e Oscar Vasquez, fra i primi 150 nel ranking mondiale. In quella femminile, la vittoria è stata conquistata da Giulia Sussarello e Chiara Pappacena, considerata la coppia simbolo del Tricolore nel Padel. Per la Celebrity reunion, trionfo degli ex calciatori Nicola Legrottaglie e Claudio Pellegrino.

“Nonostante siano state giornate molto calde, c’è stata grande affluenza del pubblico”, dice Francesco Giorgino. “Grande anche il seguito sui canali social della Mc Donald’s Salento Padel Cup: in occasione delle dirette sulle pagine Facebook e Instagram, abbiamo registrato migliaia di visualizzazioni, a conferma del fatto che il padel è uno sport che piace e incuriosisce”.

Chiusa l’edizione 2022 della Mc Donald’s Salento Padel Cup, realizzata grazie ai contributi di Intesa San Paolo, Mc Donald’s, Pezzuto Automotive e Bridgestone, gli organizzatori hanno già iniziato a lavorare per l’appuntamento del prossimo anno.