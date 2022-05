Grande medaglia di bronzo nel getto del peso per Davide Caliandro

della Asd Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi

A Cassino dal 21 al 22 maggio si sono svolti i Campionati Italiani Universitari di Atletica Leggera su Pista.

L’atleta DAVIDE CALIANDRO, Laureato in Scienze motorie e sportive all’Università di Foggia e studente della Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, si è distinto per aver conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso da Kg. 7,260 con la misura di m. 13,72.

Davide, classe 1995, tesserato da due anni per la ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI, è originario di San Michele Salentino e ha conquistato diverse medaglie nel getto del peso sin dalle categorie giovanili: ha vinto infatti la medaglia d’oro nei giochi sportivi studenteschi nel 2009 a Rieti e nel 2011 ha conquistato la medaglia di bronzo nei campionati italiani allievi sempre a Rieti.

Dal punto di vista tecnico ha maturato tanta esperienza e qualità grazie ai professori Luigi Calò, Cosimo Taurisano e Ivano del Grosso che lo hanno seguito e sostenuto nel suo percorso di atleta.

Molto legato alla sua famiglia grazie alla quale ha potuto continuare a studiare e fare sport.

Attualmente si dedica all’insegnamento di powerlifting, disciplina in cui gli atleti sono impegnati in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra.