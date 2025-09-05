Mediaporto. Presentato il libro “Nella terza guerra mondiale”

La terza guerra mondiale raccontata e avversata attraverso il ruolo del lessico politico. Presentato ieri, presso Mediaporto di Brindisi, il libro “Nella terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente”. E’ intervenuta la coautrice Paola Rudan, che ha dialogato con Antonio Mazzeo, attivista per i diritti umani, e l’operatore sociale Gianluca Nigro. Ecco cosa si legge nella sinossi.
“𝘊𝘰𝘯 𝘭’𝘪𝘯𝘷𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘜𝘤𝘳𝘢𝘪𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘛𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘎𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘦𝘵𝘢, 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘦𝘯𝘰𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰 𝘪𝘯 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢. 𝘐𝘯 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘢, 𝘪𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘦, 𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰.
𝘌̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪, 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘦𝘭𝘷𝘢𝘨𝘨𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘦, 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢.
“𝘕𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘛𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘎𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦” 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢. In 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢̀ 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘋𝘶𝘦𝘮𝘪𝘭𝘢? 𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘦̀ 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘴𝘪 𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘰?
𝘐𝘭 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘮𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘷𝘦: 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘪, 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘭𝘰𝘯𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘳”.