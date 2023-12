MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA – CONVEGNO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

I finanziamenti derivanti PNRR, il piano di Resilienza, hanno ricaduta anche sulla riforma della Giustizia, riferita soprattutto ai procedimenti civili, per accorciare la durata dei processi. E in tal senso, e’ necessario, grazie a questi fondi, se spesi bene, incentivare l’istituto della mediazione assistita tra le parti in causa. Di questo si e’ parlato nel convegno sul tema “Mediazione e negoziazione assistita dopo la Riforma Carrabia”, e che si e’ svolto questa mattina presso la sede dell’Autorit√† portuale di Brindisi. Sono intervenuti alcuni dei piu’ importanti professori universitari di Diritto processuale civile, come il prof. Mauro Bove, docente Universita di Perugia, e il prof. Domenico Dalfino, docente Universita di Bari. Ha moderato l’avv. Roberto Fusco. Ha coordinato i lavori la presidente Ordine avvocati di Brindisi, Daniela Faggiano.