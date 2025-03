Medico aggredito a San Pietro V.co, il presidente Oliva: “Serve maggiore tutela. L’Ordine dei Medici pronto a sostenere giudizialmente il collega”

Il C.D. dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brindisi, nella seduta del 26 febbraio scorso, è venuto a conoscenza delle numerose e continue aggressioni verbali, mediatiche e personali nei confronti di un sanitario, medico di medicina generale nel Comune di San Pietro Vernotico. Dinnanzi a questi fatti di gravità estrema il C.D. non può che ribadire la piena solidarietà e vicinanza al collega, a lui come a tutti gli altri colleghi che, impegnati ogni giorno per una sanità al servizio della cittadinanza, vengono importunati e minacciati nonostante l’abnegazione e l’impegno per alleviare non solo la salute fisica dei pazienti. Tali eventi, purtroppo, si susseguono con una frequenza che oramai ha dell’allarmante. E’ necessario che le autorità preposte provvedano a incrementare le iniziative a salvaguardia dell’incolumità fisica ed anche mediatica degli operatori sanitari, oltre che della semplice tranquillità e della serena agibilità sul posto di lavoro. Quest’Ordine si è già costituito “parte civile” a favore dei sanitari ed anche in questo caso, se le Autorità procederanno nei confronti dei colpevoli di questa aggressione, provvederà a sostenere giudizialmente il medico coinvolto.