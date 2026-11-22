Ecco la nota degli organizzatori:

Si è conclusa a Brindisi la quarta edizione della Mediterranean Cup 2026, l’appuntamento internazionale di scherma che, nelle giornate del 21 e 22 novembre, ha portato al Pala Pentassuglia e al Pala Malagoli 173 atleti provenienti da 15 nazioni, con una delegazione arrivata anche da Hong Kong. Due giornate di sport, competizione e confronto internazionale, organizzate sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione Europea di Scherma, che hanno confermato la crescita della manifestazione e il ruolo di Brindisi nel panorama della scherma giovanile europea. La città si conferma, inoltre, unica tappa italiana del circuito europeo.

La prima giornata, sabato 21 novembre, ha visto protagonisti gli atleti della spada maschile. A conquistare il gradino più alto del podio è stato Cristiano Sena, seguito da Niccolò Intartaglia. Terzo posto per Luca Iogna Prat e Giacomo Verduchi.

Domenica 22 novembre è stata invece la volta della prova di spada femminile, che ha concluso il programma agonistico della manifestazione. Sul podio:

1° ANITA CORRADINI

2° LUDOVICA COSTANTINI

3° VERA PERINI e BIANCA MAGNI

A testimoniare il prestigio dell’evento, la presenza di Simone Mencarelli, campione europeo assoluto di spada maschile e testimonial della manifestazione, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici della scherma italiana e internazionale: Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi; l’on. Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia; Vincenzo De Bartolomeo, componente del COMEX della Confederazione Europea di Scherma e segretario generale della Confederazione del Mediterraneo di Scherma; Marcello Scisciolo, consigliere della Federazione Italiana Scherma; Giorgio Scarso, presidente onorario della FIS; Amarildo Omeri, presidente della Federazione Albanese di Scherma; Patrizia Carra, presidente del Comitato Organizzatore, e Alessandro Rubino, presidente della società Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo”.

La manifestazione conclusasi oggi ha rappresentato molto più di un appuntamento agonistico: un’occasione di dialogo tra i popoli, promozione del territorio e diffusione dei valori educativi dello sport. La scherma si è confermata una vera e propria “pedagogia del rispetto”, capace di favorire la crescita dei giovani attraverso il confronto, la disciplina e la correttezza. L’ampia partecipazione di nazioni e atleti conferma la dimensione internazionale raggiunta dalla Mediterranean Cup, che negli anni ha consolidato il proprio rapporto con le federazioni e con il movimento schermistico europeo e mediterraneo.

La quarta edizione si chiude con un bilancio positivo, rafforzando il legame tra Brindisi e la scherma internazionale e ponendo le basi per proseguire il percorso di crescita della manifestazione nelle prossime edizioni.