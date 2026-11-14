Mediterranean Cup U23, Brindisi conferma l’appuntamento del 21 e 22 novembre

«Un grave gesto che ferisce l’intera città, ma lo sport e i suoi valori non si fermano»

BRINDISI – La Mediterranean Cup Under 23, Circuito Europeo di Spada Maschile e Femminile, in programma a Brindisi il 21 e 22 novembre prossimi, si svolgerà regolarmente.

A confermarlo è Alessandro Rubino, presidente della Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASD, società organizzatrice della manifestazione, che interviene a seguito del grave episodio che ha interessato il Palamalagoli.

«Quello che è accaduto al Palamalagoli è un fatto grave che colpisce e ferisce non soltanto il mondo dello sport, ma l’intera città di Brindisi. Parliamo di una struttura che non rappresenta semplicemente un impianto sportivo, ma un luogo di aggregazione, di crescita e di condivisione, frequentato quotidianamente da tante società sportive, da tecnici, dirigenti, famiglie e soprattutto da tantissimi ragazzi che proprio lì trovano nello sport un’occasione di formazione, educazione e socialità.

È anche per questo che quanto accaduto assume un significato ancora più doloroso: non è stata colpita soltanto una struttura, ma un luogo che appartiene alla comunità e che ogni giorno vive grazie all’impegno di tante persone».

Nonostante quanto accaduto, la società organizzatrice intende confermare con determinazione lo svolgimento della Mediterranean Cup, appuntamento internazionale che porterà a Brindisi atleti, delegazioni e accompagnatori provenienti da 14 nazioni europee ed extraeuropee.

«Abbiamo il dovere di guardare avanti e di tutelare il lavoro svolto in questi mesi, ma soprattutto di dare un segnale positivo alla nostra città. La Mediterranean Cup rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva, turistica e internazionale per Brindisi. Non possiamo permettere che un episodio così grave comprometta un appuntamento che coinvolge tanti giovani atleti e che porta il nome della nostra città in un contesto sportivo europeo.

Desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le società sportive che frequentano il Palamalagoli, agli atleti, alle famiglie e a quanti quotidianamente contribuiscono a rendere vivi i nostri impianti. Allo stesso tempo, rivolgo un ringraziamento all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che si stanno adoperando per affrontare la situazione e consentire il regolare svolgimento delle attività sportive e della manifestazione».

Il presidente Rubino conclude con un messaggio rivolto alla cittadinanza:

«L’auspicio è che Brindisi sappia rispondere a quanto accaduto con una partecipazione ancora più forte, dimostrando vicinanza al mondo dello sport e ai suoi valori. Invitiamo i cittadini, le istituzioni, le associazioni e tutte le realtà del territorio a essere presenti il 21 e 22 novembre. Vogliamo che la Mediterranean Cup sia una festa dello sport, dell’accoglienza e della partecipazione. Perché Brindisi è una città che sa accogliere, che sa reagire e che crede nei valori positivi dello sport. E noi siamo pronti a fare la nostra parte».

Alessandro RubinoPresidenteScherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASDSocietà organizzatrice della Mediterranean Cup U23