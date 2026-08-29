Mediterranean Fashion Week 2026: il presidente Matarrelli lunedì alla conferenza stampa di presentazione

Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 12, nella Sala Campione del Palazzo del Consiglio Regionale (via Gentile 52, Bari) il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli interverrà alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Mediterranean Fashion Week 2026, ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso il fashion internazionale, in programma dal 1° al 5 settembre 2026 nelle città di Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste.All’incontro con gli organi di informazione interverranno anche Vito Leccese, sindaco di Bari, Roberto Giordano Anguilla, vice sindaco di Lecce,Paolo Bitetti, sindaco di Taranto, Francesco Rogoli, sindaco di Mesagne, Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, Graziana Giannetta, Direttore generale grand Hotel Tiziano, già consigliere nazionale Federalberghi e ⁠Membro del collegio nazionale dei revisori dei conti di Federalberghi, Nicola delle Donne, presidente Confindustria Puglia, Alessandra Pizzi, Presidente Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Andrea Costantino, amministratore di AncheCinema S.r.l. Modera Maurizio Marangelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.La Puglia si appresta a vivere una pagina di cultura e promozione territoriale attraverso una sinergia che unisce l’intera regione sotto il brand #WeAreInPuglia. L’evento accoglierà più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di oltre 20 Stati, e circa 50 brand esteri, tra cui molti provenienti da Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan, che sfileranno nei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione, facendo diventare la Puglia capitale indiscussa della moda del Mediterraneo.Il calendario ufficiale prenderà il via il 1° Settembre, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, proseguendo il 2 settembre nel Castello Aragonese di Taranto, in concomitanza con i XX Giochi del Mediterraneo, il 3 Settembre in Piazza Orsini a Mesagne e il 4 Settembre in Via San Francesco a Bari. La chiusura è prevista per il 5 settembre a Vieste. Conduce le serate Alina Liccione.La Mediterranean Fashion Week è evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e prevede, inoltre, un fitto calendario di iniziative Off Catwalk, con percorsi urbani, mostre, talk e lifestyle che coinvolgeranno oltre 50 attività commerciali. Spazio di primissimo piano avranno l’artigianato e il design d’eccellenza a Lecce con il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, realizzato con il supporto dell’Eurasian Council for Craft and Design (ECCD), che accoglierà 50 maestri artigiani provenienti dall’area asiatica. Sarà presente Aziz Murtazaev presidente ECCD.L’evento è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio.di Bari.