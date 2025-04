Melissa Bassi – D’Attis (Fi): “potrebbe esserci il Ministro Valditara il 19 maggio”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, che oggi ha partecipato alla Giornata del Mare a Brindisi assieme al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Oggi, durante la Giornata del Mare a Brindisi, ho chiesto al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, di partecipare alla cerimonia di intitolazione dell’istituto scolastico “Morvillo Falcone” a Melissa Bassi per tramandare alle nuove generazioni il senso di profonda indignazione verso la violenza e atti così efferati. Spero vivamente che il ministro possa esserci: sarebbe un segnale importante per la nostra comunità che ha ancora vivo un ricordo indelebile e dolorosissimo. E’ stata una bellissima giornata, che ha registrato una straordinaria partecipazione: tantissimi studenti che si sono ritrovati per condividere le attività svolte che trovano nel rapporto col mare un principio identitario. Ringrazio il ministro perché, con la sua presenza oggi, ha dato ancora più significato e valore a questo momento”.