MELONI A TESTA IN GIÙ, D’ATTIS (FI): “SCUSE NON BASTANO. SI DIMETTA IL PRESIDENTE DEL MUSEO”



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“Postare un’immagine della premier Giorgia Meloni a testa in giù è grave, gravissimo: incita all’odio in modo a dir poco irresponsabile. Per questo, chiediamo e auspichiamo che il presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti, rassegni le sue dimissioni: le scuse non bastano. Altrimenti, dal sindaco di Ostuni ci aspettiamo la revoca dell’incarico per rispetto delle istituzioni e per la civiltà che dovrebbe orientare il comportamento di chiunque abbia un ruolo pubblico”.