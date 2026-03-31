“Memoria e legalità. il sacrificio di Renata Fonte contro le nuove ombre della criminalità a Brindisi”

A 42 anni dall’assassinio di Renata Fonte, assessora di Nardò uccisa per aver difeso il parco di Porto Selvaggio, la sua eredità civile risuona oggi con rinnovata urgenza. In un momento in cui il territorio brindisino è scosso da recenti e preoccupanti episodi di malavita, ricordare Renata Fonte non è solo un atto di memoria, ma un impegno concreto contro ogni forma di violazione della legge.

I recenti fatti di cronaca giudiziaria dimostrano che la guardia non può essere abbassata e richiamano tristemente quel clima di condizionamento criminale che Renata Fonte scelse di sfidare apertamente. La lezione di Renata ci insegna che la tutela del bene comune richiede coraggio politico e coerenza morale. La recente missione della Commissione Antimafia nelle province di Bari, Brindisi e Lecce e la notizia che il 24 aprile prossimo il Ministro Piantedosi sarà nella nostra città per l’inaugurazione di un’attività che si svolgerà all’interno di un bene confiscato alla mafia sono simboli visibili e impegni istituzionali fermi, cui vanno aggiunte ulteriori iniziative che possono costituire la migliore risposta alla criminalità organizzata nel brindisino.

Contestualmente alla commemorazione ed in questa cornice di impegno civile, ho depositato oggi la proposta formale per intitolare a Renata Fonte la nuova importante arteria stradale, finora denominata preliminarmente “Le Ville”, che sarà aperta al traffico nei prossimi giorni e che rappresenterà uno snodo strategico per la mobilità cittadina, collegando finalmente in modo fluido i quartieri Casale e Paradiso.

Trasformare una via di collegamento tra quartieri in una “via della legalità” è un segnale potente che sono certo verrà colto ed accolto da tutte le forze politiche chiamate ad esprimersi in Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

GABRIELE ANTONINO