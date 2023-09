MENO 100 GIORNI A NATALE: PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA CON UN EVENTO

ORGANIZZATO A MERINE DA JOY

Musica, intrattenimento, giochi, una coinvolgente tombolata e la degustazione del Joylato,

così l’aps Joy lancia il countdown verso il Natale

MERINE – Che il Natale si festeggi il 25 dicembre lo sappiamo tutti, ma c’è chi è già pronto ad iniziare

il conto alla rovescia in attesa di quella che in tanti considerano la festa più bella e magica dell’anno.

Ed è proprio questo il motivo che ha spinto i componenti di Joy, una giovanissima associazione di

promozione sociale con sede a Merine, ad organizzare la seconda edizione di “100 Giorni a Natale

– La Festa”; un evento che si terrà il 16 settembre prossimo a Merine, creato per salutare l’estate e

avviare il cammino verso il Natale. Sarà proprio la simbologia del “cammino” a dare il via alla

manifestazione: è infatti prevista una coloratissima e divertente parata, alla quale tutti sono invitati a

partecipare portando con sé un accessorio natalizio. La parata partirà da Piazza Maria Ss. Assunta

e, percorrendo le vie principali del paese, raggiungerà il Parco Nelson Mandela, dove si terrà questa

originalissima festa, che già lo scorso anno ha ottenuto uno strepitoso successo. Il programma

previsto è davvero interessante: musica, balli e intrattenimento; la coinvolgente “Tombolata animata”

che farà divertire davvero tutti; e poi ancora: l’arrivo di Babbo Natale dalle vacanze e la degustazione

del Joylato, uno speciale e delizioso dessert realizzato per l’occasione dagli amici di Joy! Non

mancherà lo sguardo rivolto alla solidarietà e anche alla sensibilizzazione verso il territorio. Grazie,

infatti, alla collaborazione tra Joy e l’associazione Cuore e mani aperte OdV, parte dei proventi

raccolti durante l’evento saranno devoluti in beneficenza a favore di bambini meno fortunati, nella

speranza di donare anche a loro un sorriso, attraverso un piccolo gesto. Inoltre, grazie alla presenza

dell’associazione Olivami, sarà possibile scoprire come restituire alla nostra terra tanti rigogliosi ed

importantissimi alberi di ulivo, mediante la loro adozione. Insomma, una festa che, secondo quanto

garantito dagli amici dell’aps Joy, organizzatori dell’evento in collaborazione con Cafè Déja Vu, CSI

Comitato di Lecce, asd Energy Dancing Center e Diadema Eventi, riuscirà a mettere d’accordo

davvero tutti, dando così il via ad una serie di attività, eventi e manifestazioni, fino alle prossime

festività natalizie. Appuntamento quindi a Merine, il 16 settembre prossimo a partire dalle 16:30, per

una festa davvero unica ed originale! Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare le pagine

social, Instagram e Facebook, di Aps Joy Merine.