Mensa a San Pietro V.co – una nota di “Insieme per Rizzo”

Dopo i gravi e ingiustificabili ritardi accumulati dalla maggioranza, lunedì 15 gennaio 2024 dovrebbe partire finalmente (senza ticket a disposizione per le famiglie!) la mensa scolastica a San Pietro Vernotico, ma non per tutti…..

L’ Amministrazione Argentieri che tanto sbandiera l’ inclusione permette che venga affidato il servizio di ristorazione scolastica escludendo i bambini che seguono diete speciali per intolleranze o altre specificità. Sindaco ed assessore Nobile del Movimento 5 Stelle pur di far vedere che l’impegno di iniziare lunedì è mantenuto non hanno avuto remore a mortificare i diritti di chi è costretto a seguire diete speciali.

Il proprio io prima di ogni cosa.

Non pensano al disagio ed alla mortificazione dei bambini (e delle loro famiglie) che non possono consumare i pasti insieme agli altri. Loro sono quelle che non lasceranno indietro nessuno, che si schierano dalla parte dei bambini che non possono difendersi.

Quei bambini cosa faranno? Dovranno mangiare a casa? Non verranno garantite loro le 40 ore che giá sono state negate per quasi un quadrimestre.

Ringrazieranno là sensibilità di consiglieri ed assessori della attuale amministrazione ed i partiti al seguito, Pd, Movimento 5 Stelle, e Caroli di Fratelli D’Italia.

I consiglieri del gruppo “Insieme per Rizzo Sindaco” Pasquale RIZZO

Giuliana Giannone

Gianluca EPIFANI