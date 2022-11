MENSA E VOUCHER ASILI NIDO – UIL E ADOC: SCUOLA E FAMIGLIE SOTTO ATTACCO!

Scuola e famiglie sotto attacco: l’opinione del coordinamento Uil e dell’ ADOC Brindisi sulla grave situazione del settore.

Il sud paga lo scotto di un’arretratezza del sistema amministrativo e ed organizzativo quasi endemica. Basti pensare al capitolo dei servizi che mette in grosse difficoltà le famiglie anche nelle cose più semplici e banali. Pensiamo alla mancata erogazione dei voucher per gli asili nido o alla qualità del servizio mensa oggetto di contestazione da parte di moltissime famiglie. Una situazione che rischia di gravare ulteriormente su bilanci famigliari già fortemente deficitari e sull’organizzazione dei tempi scuola lavoro. Nessuno resti escluso! Nessuno rimanga indietro! Non semplici slogan ma necessità se vogliamo costruire un futuro migliore ed una maggiore attenzione verso le persone.

Il Presidente provinciale ADOC Il coordinatore provinciale UIL

Zippo Giuseppe Fabrizio Caliolo