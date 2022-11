MENSA, QUARTA (F.I.): “GENITORI INDIAVOLATI, NASCE UN COMITATO MENSA. CHIEDERO’ COMMISSIONE STRAORDINARIA ALLA PRESENZA DELLA DITTA”

Persistono i problemi sul servizio mensa scolastica: sono innumerevoli, infatti, le lamentele quotidiane dei genitori, che continuano a denunciare l’inadeguatezza delle porzioni e della qualità dei pasti.

A conferma di ciò, giovedì prossimo ci sarà un incontro in Comune nel quale sarà formalizzata la costituzione di un “comitato mensa” che radunerà i rappresentanti di tutte le scuole, così da discutere delle istanze e delle tante problematiche sollevate dai genitori.

Nelle more il Comune, proprio sulla scorta delle numerose rimostranze, sta provvedendo a nominare un tecnico esterno per effettuare i controlli sulla qualità dei cibi, così come previsto dal capitolato d’appalto.

Sarà mia premura formalizzare, nei prossimi giorni, la richiesta di convocazione di una commissione straordinaria pomeridiana dei Servizi sociali che possa consentire di sviscerare le varie questioni venute alla luce alla presenza della ditta, della struttura comunale, del comitato mensa e dei genitori che volessero partecipare.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi