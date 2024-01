Mensa scolastica – blitz di due consiglieri comunali nella scuola “Alberti”

Una sola addetta della ditta “Serenissima” impegnata nel servizio di refazione nella scuola “Alberti” del rione Casale. Se ne sono accorti i consiglieri comunali Francesco Cannalire e Roberto Quarta che stamattina hanno fatto un vero e proprio blitz (il ruolo di consigliere glielo consente nell’ambito dell’attività ispettiva). I pasti prenotati e da distribuire erano ben 66, tutti affidati all’unica addetta presente a scuola. Ed è evidente che in questo modo si perde la qualità del cibo in quanto tra i primi e gli ultimi ad essere servizi trascorre del tempo. Il tutto, pertanto, danneggia i bambini-utenti, ma rappresenta anche condizioni di lavoro inaccettabili per il personale della Serenissima.

Da qui la richiesta di chiarimenti che entrambi i consiglieri hanno rivolto al dirigente comunale Nicola Zizzi a cui spetta il compito di responsabile unico del procedimento. Si vuole stabilire, insomma, se vengono rispettati i termini del capitolato d’appalto.