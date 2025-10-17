Mensa scolastica, incontro in Municipio con la ditta appaltatrice del servizio

Questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, alla presenza del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, dott. Nicola Zizzi, anche su sollecitazione del presidente della Commissione consiliare competente, Luca Tondi, ha incontrato il dott. Leonardo De Giosa, responsabile avvio cantieri del gruppo Ladisa, per un’analisi urgente delle problematiche relative all’avvio del servizio di mensa scolastica.

Benché l’Amministrazione comunale, attraverso i suoi organi tecnici, abbia già comminato all’azienda le sanzioni previste dal contratto, il dott. De Giosa, rappresentante della società appaltatrice del servizio, ha giustificato, in particolare, il problema dei totani serviti interi a bambini, che non erano in condizioni di sminuzzarli, con il guasto di una polpettatrice, perché originariamente era previsto che fossero servite polpette di totani.

Rispetto alla questione dei ritardi riferiti anche alla somministrazione dei pasti, il rappresentante della Ladisa ha garantito di avere già messo a disposizione e in servizio ulteriori due mezzi per normalizzare questa situazione, determinata dalla circostanza che le scuole brindisine hanno tutte lo stesso orario dei pasti.

Nel corso dell’incontro, infine, si è fatto anche il punto sulla necessità di aggiornare sia il personale comunale, sia i genitori, sull’utilizzo del software, che da quest’anno prevede una diversa gestione delle prenotazioni dei pasti e dei loro pagamenti.