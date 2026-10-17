Mensa scolastica, l’assessora Vantaggiato: “Qualità, attenzione e ascolto”

Consumare il pasto con gli utenti. In questi giorni l’assessora alla Pubblica istruzione, Lucia Vantaggiato, ha avviato una verifica sul versante della efficienza della mensa scolastica “In questi giorni sto effettuando sopralluoghi nelle scuole per verificare da vicino il servizio di refezione scolastica – ha riferito Vantaggiato -. Ho scelto anche di sedermi a tavola con i bambini, condividendo con loro il momento del pranzo, per constatare personalmente la qualità dei pasti e raccogliere eventuali segnalazioni”.

Il primo sopralluogo ha dato esiti positivi. “L’attenzione resta alta e i controlli proseguono – ha concluso -, perché il benessere dei nostri bambini passa anche dalla qualità del cibo che ogni giorno arriva sulle loro tavole.